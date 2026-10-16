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Bolvadin'de pansiyonda çiğ köfte, YKS hazırlıkları hız kazandı

Mehmet Ali Keleş, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda öğrencilerle çiğ köfte etkinliğinde buluştu; YKS ve MEBİ hazırlıkları konuşuldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Bolvadin'de pansiyonda çiğ köfte, YKS hazırlıkları hız kazandı

Bolvadin'de pansiyonda çiğ köfte, YKS hazırlıkları hız kazandı

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, akşam saatlerinde TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle düzenlenen çiğ köfte etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, öğrencilerle yakın iletişim kurma ve hazırlık süreçlerini yerinde değerlendirme fırsatı sundu.

Ziyaretin ayrıntıları:

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada Keleş, öğrencilerle tek tek sohbet etti, onların gündemini ve beklentilerini dinledi. Pansiyon ortamında gerçekleştirilen etkinlik sayesinde gençlerin moral ve motivasyonuna katkı sağlandığı gözlendi. Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan müdür, okul yönetimi ve pansiyon sorumlularıyla da görüş alışverişinde bulundu.

YKS ve MEBİ üzerinden yürütülen hazırlık çalışmaları:

Görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci dostu platformu MEBİ üzerinden yürütülen ders çalışma düzenleri ve YKS hazırlık süreçleri detaylıca ele alındı. Keleş, akademik başarının artırılmasına yönelik hedeflerin önemine vurgu yaparak, öğrenci odaklı destek ve rehberlik uygulamalarının sürdürüleceğini belirtti.

Ayrıca müdür, okul bünyesinde büyük bir özveriyle sürdürülen mehter takımı çalışmalarına dair bilgi aldı ve kültürel faaliyetlerin gençlerin kimlik ve değer bilinci gelişimindeki rolünü öne çıkardı. Etkinlik, hem akademik hem sosyal gelişime odaklanan bir yaklaşımın örneği olarak değerlendirildi.

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür ziyaretlerin, öğrencilerle güven ve iletişim bağını güçlendirdiği; aynı zamanda sınav hazırlık dönemlerinde moral ve rehberlik açısından önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, TOBB ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, TOBB ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONUNDA KALAN ÖĞRENCİLERLE ÇİĞ KÖFTE ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ. GELECEĞİN TEMİNATI GENÇLERİN HEM AKADEMİK HEM DE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDEN KELEŞ, SAMİMİ TAVIRLARI VE ÖĞRENCİ ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA TAKDİR TOPLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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