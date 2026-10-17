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Bolvadin'de TSO seçimlerinde sandık heyecanı başladı

Bolvadin TSO seçimlerinde 620 üye 8 komite için Bolvadin Öğretmenevi'nde 09.00-17.00 arasında oy kullanıyor; sayım sonrası yeni yönetim belirlenecek.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bolvadin'de TSO seçimlerinde sandık heyecanı başladı

Bolvadin TSO seçimleri başladı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde oy verme işlemi bugün başladı. Bolvadin Öğretmenevinde gerçekleştirilen seçimde, toplam 620 üyenin oy kullanacağı ve 8 komite için sandık başına gidileceği bildirildi.

oy verme süreci:

Oy kullanma işlemi sabah 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar devam edecek. Oy kullanma tamamlandıktan sonra sandıklar açılarak oy sayımı yapılacak ve yeni dönem yönetimi resmen belirlenecek.

adayların mesajları:

Seçim alanında bir araya gelen adaylar, mevcut başkan Mustafa Uğur Fidan ile Ahmet Remzi Gümüş dostluk ve birlik vurgusu yaparak sürecin Bolvadin iş dünyasına ve ilçeye hayırlı olmasını diledi. Her iki aday da seçimlerin huzurlu geçmesi mesajını öne çıkardı.

Oylarını kullanan oda üyeleri ise sonuçlardan beklentilerini paylaştı; üyeler, seçimin Bolvadin ekonomisi ve ticaretine olumlu katkı sağlamasını umut ettiklerini ifade etti. Sandıkların açılması ve oyların sayımıyla birlikte yeni yönetimin nasıl şekilleneceği netlik kazanacak.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) SEÇİMLERİNDE OY KULLANMA İŞLEMİ...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) SEÇİMLERİNDE OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI. 620 ÜYENİN OY KULLANACAĞI SEÇİMLERDE 8 KOMİTE İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİLDİ. (MEVCUT BAŞKAN MUSTAFA UĞUR FİDAN SOLDA VE AHMET REMZİ GÜMÜŞ SAĞDA)

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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