Bolvadin'de Yeni Huzurevi erişim yolu soğuk asfaltla yenilendi

Bolvadin'de huzurevi yolunda yenileme

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Yeni Huzurevi'ne ulaşımı sağlayan yolu yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 300 metre uzunluğundaki güzergahta soğuk asfalt uygulaması tamamlandı.

uygulama detayları:

Projede, mevcut yol yüzeyinin iyileştirilmesi ve kısa mesafede erişim kolaylığı sağlanması amaçlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışma programı çerçevesinde güzergahta asfalt dökümünü gerçekleştirerek yolun hizmete alınmasını sağladı.

beklenen etkiler:

Çalışmanın tamamlanmasıyla söz konusu yolun ulaşım standartları yükselirken, bölgedeki trafik güvenliği ve seyahat konforu da arttı. Bolvadin Belediyesi, ilçe genelinde benzer altyapı iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YENİ HUZUREVİNE ULAŞIMI SAĞLAYAN YOLDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.