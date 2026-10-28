Dolar 49,8328 +0,10%
Euro 55,4451 +0,15%
Bist 11.165,28 +0,13%
Altın Gram 6.520,47 -0,12%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 110,97 +1,43%
--°

Bolvadin'de Yeni Huzurevi erişim yolu soğuk asfaltla yenilendi

Bolvadin Belediyesi ekipleri, Yeni Huzurevi'ne erişimi sağlayan 300 metrelik güzergahta soğuk asfalt uygulamasını tamamlayarak yol konforunu yükseltti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Bolvadin'de Yeni Huzurevi erişim yolu soğuk asfaltla yenilendi

Bolvadin'de huzurevi yolunda yenileme

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Yeni Huzurevi'ne ulaşımı sağlayan yolu yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 300 metre uzunluğundaki güzergahta soğuk asfalt uygulaması tamamlandı.

uygulama detayları:

Projede, mevcut yol yüzeyinin iyileştirilmesi ve kısa mesafede erişim kolaylığı sağlanması amaçlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışma programı çerçevesinde güzergahta asfalt dökümünü gerçekleştirerek yolun hizmete alınmasını sağladı.

beklenen etkiler:

Çalışmanın tamamlanmasıyla söz konusu yolun ulaşım standartları yükselirken, bölgedeki trafik güvenliği ve seyahat konforu da arttı. Bolvadin Belediyesi, ilçe genelinde benzer altyapı iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YENİ HUZUREVİNE...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YENİ HUZUREVİNE ULAŞIMI SAĞLAYAN YOLDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaylada pratik çözüm: minare teleferikle yere yatırıldı
images

Bekleyen umutların yükü: Fenerbahçe taraftarında kronik strese dönüşen beklenti
images

Libya onayının ardından MSB'den Mısır ile deniz hattı için hazırız mesajı
images

Maltepe cevizli'de yıkım sonrası hak sahiplerine yeni konutların teslimi başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakan Oral'dan cumhuriyetin 103. yılında birlik ve sorumluluk vurgusu

Şanlıurfa sanayi sitesi esnafı kavşak ve sinyalizasyon istiyor

İncirliova Sandıklı'da altyapı seferberliği: 54 bin kişiye daha sağlam şebeke hazırlığı

Mersin deniz ticaret odası'ndan üye odaklı, zaman kazandıran yönetim hedefi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı