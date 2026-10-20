Bornova'da ev baskınında binlerce uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir ikamete 20 Ekim günü saat 02.30 sıralarında operasyon düzenledi. Ekipler, adresin emniyet ve güvenlik açısından incelenmesiyle gerçekleştirilen baskında arama yaptı.

ele geçirilenler

Adreste yapılan aramalarda 3 bin 650 adet uyuşturucu hap, bin 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 616 bin 900 lira para ele geçirildi. Bulunan maddeler ve deliller, olay yerinde tutanakla kayıt altına alındı.

şüpheliler ve adli süreç

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tamamı adliyeye sevk edildi.

BORNOVA İLÇESİNDE POLİSİN BİR İKAMETTE YAPTIĞI ARAMADA BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.