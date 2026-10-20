Dolar 49,5420 -0,04%
Euro 55,6704 +0,15%
Bist 11.623,52 +1,69%
Altın Gram 6.591,69 -0,52%
EUR/USD 1,1227 +0,09%
Brent Petrol 111,27 +1,57%
--°

Bornova'da ev baskınında binlerce uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

Bornova'da 20 Ekim'de düzenlenen operasyonda 3 bin 650 uyuşturucu hap, bin 50 gram esrar, 616 bin 900 lira ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bornova'da ev baskınında binlerce uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir ikamete 20 Ekim günü saat 02.30 sıralarında operasyon düzenledi. Ekipler, adresin emniyet ve güvenlik açısından incelenmesiyle gerçekleştirilen baskında arama yaptı.

ele geçirilenler

Adreste yapılan aramalarda 3 bin 650 adet uyuşturucu hap, bin 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 616 bin 900 lira para ele geçirildi. Bulunan maddeler ve deliller, olay yerinde tutanakla kayıt altına alındı.

şüpheliler ve adli süreç

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tamamı adliyeye sevk edildi.

BORNOVA İLÇESİNDE POLİSİN BİR İKAMETTE YAPTIĞI ARAMADA BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE ESRAR ELE...

BORNOVA İLÇESİNDE POLİSİN BİR İKAMETTE YAPTIĞI ARAMADA BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı
images

Kozcağız'da köprü üstünde bulunan kuaförün ölümü soruşturuluyor
images

Ovakent'te gece yarısı ateş: iki şüpheli tutuklandı, bir kişi aranıyor
images

Karaman'da kaçış sırasında otomobile çarpan atın anı görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Üniversite yolculuğuna destek: Ümraniye'den ilk kez başlayan öğrencilere sekiz ayda 20 bin lira

Kayserispor'a FIFA'dan iki yeni tescil yasağı ve 1.934.000 Euro'luk borç

Bişkek'te sona eren TÜRKPA 15. genel kurulunda yapay zekâ odağıyla iş birliğine yeni sayfa

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi