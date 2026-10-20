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Trafik güvenliğini birlikte sağlama çağrısı: valilikte eylem planı öne çıktı

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıda 2024-2027 eylem planının etkin uygulanması ve kurumlar arası sorumluluk vurgulandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafik güvenliğini birlikte sağlama çağrısı: valilikte eylem planı öne çıktı

Vali Aydın Baruş'un değerlendirmesi

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında bir araya gelen Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu, bölgedeki trafik güvenliğini artırmaya dönük adımları ele aldı. Toplantının odağında 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın etkin şekilde uygulanması ve kurumlar arası eşgüdüm vardı.

Eylem planının öncelikleri:

Vali Baruş, Komisyonun temel hedefinin trafik güvenliğini yükseltmek olduğunu belirtti. Eylem Planı kapsamında kurumlara verilen görevlerin, planın başarısı için bir bütün olarak kabul edildiğini vurguladı. Yol güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi, eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve sağlık hizmetlerinin entegrasyonu gibi başlıklar öncelik taşımakta.

Kurumlar arası koordinasyon ve takip:

Toplantıda, her kurumun kendi sorumluluk alanındaki çalışmalarını eksiksiz ve zamanında yürütmesinin önemi öne çıkarıldı. Karayolları sahalarının güvenli hâle getirilmesinden denetimlerin sıkılaştırılmasına, okul yol güvenliğinden seyahat eden vatandaşların ve sürücülerin korunmasına kadar her aşamada iş birliği gerekliliği ifade edildi. Vali Baruş, tespit edilen risklerin giderilmesi, alınan kararların uygulanmasının yakın takibi ve eksikliklerin hızlıca tamamlanmasının insan hayatının korunması açısından belirleyici olduğunu dile getirdi.

Kurulun bundan sonraki süreci, görevlendirilen kurumların eylem maddelerini zamanında gerçekleştirmesi ve uygulanmanın düzenli olarak raporlanması üzerinden yürütülecek. Toplantı, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar arasında sorumluluk paylaşımlarının netleştirilmesiyle sona erdi.

ERZURUM’DA VALİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ İL YÜRÜTME...

ERZURUM’DA VALİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ İL YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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