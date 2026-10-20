Muhtarlarla el ele: Nilüfer'in tarım ve ormanını koruma çağrısı

Nilüfer'de muhtarlar günü buluşması

Nilüfer Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını Nilüfer Botanik Garden'da ağırladı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile birlikte belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri; Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Bursa Temsilcisi Dilek Tez ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Özdemir, muhtarlık kurumunun 1829'dan bu yana yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

belediyeye iletilen talepler ve çözüm performansı:

Başkan Özdemir, ilçedeki 64 mahalleye bütçe ve ihtiyaç önceliğine göre adil hizmet götürmeye çalıştıklarını anlattı. Bu yıl muhtarlar aracılığıyla belediyeye ulaşan 11.470 talep ve şikayetin yüzde 95,8'inin olumlu sonuçlandırıldığını belirtti. Yeni uygulamayla kapatılan her talebin ardından halkla ilişkiler biriminin vatandaşı arayarak sorunun gerçekten çözülüp çözülmediğini teyit edeceğini açıkladı ve şunları söyledi: 'Kapatılan her talebin ardından halkla ilişkiler birimimiz vatandaşı arayarak sorunun gerçekten çözülüp çözülmediğini teyit edecek. Biz vatandaşın vergileriyle oluşan bütçeyi yine vatandaşa hizmet için kullanıyoruz ve bu kaynağı kendi paramızdan daha iyi korumak zorundayız.'

nilüfer'in dağları ve ovaları tehdit altında:

Özdemir, Nilüfer'in cazibe merkezi haline gelmesinin beraberinde planlama ve çevre riskleri getirdiğini; gelecekte yaşanabilecek gıda ve su krizlerine karşı tarım topraklarının korunmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Taş ocakları, madenler ve planlanan katı atık tesisi nedeniyle yaklaşık 2 milyon metrekarelik orman alanı'nın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi ve muhtarlara birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Başkanın vurgusu şu oldu: 'Bu kıymetli ilçeye yönelik baskılara karşı omuz omuza durmalıyız. Esas olan halkın isteğidir. 600 bin Nilüferlinin iradesine kimse direnemez. El ele verirsek Nilüfer 50 yıl sonra da Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olmaya devam eder.'

muhtarların rolü ve iş birliği mesajları:

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer'de muhtarlık yapmanın ayrıcalık olduğunu belirterek Şadi Özdemir ve ekibine teşekkür etti; teknolojik muhtarlığın yerel yönetimlerin vazgeçilmez parçası olduğunu kaydetti. Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar da muhtarların vatandaş ile kurumlar arasındaki ilk köprü olduğunu ve karar alma süreçlerine katkı sunduklarını ifade etti. Etkinlik, muhtarlara günün anısına çiçek ve hediye takdimi ile toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. MUHTARLAR ÜZERİNDEN GELEN TALEPLERİN YÜZDE 95,8’İNİ ÇÖZÜME KAVUŞTURDUKLARINI BELİRTEN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, NİLÜFER’İN TARIM VE ORMAN ALANLARINI TEHDİT EDEN PLANSIZ PROJELERE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETME ÇAĞRISI YAPTI.