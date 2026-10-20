Samsun'da Bafra ve İlkadım'da suç ağlarına darbe: çok sayıda sentetik hap ele geçirildi

Samsun'da uyuşturucuya yönelik operasyon

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ve İlkadım ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, toplam 14 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yaptı.

operasyonun detayları:

Aramalarda ele geçirilenler arasında 2 bin 6 adet sentetik ecza hapı, 96 gram metamfetamin, 700 mililitre likit sentetik kannabinoid, 25 kök kenevir bitkisi, 23,80 gram sentetik kannabinoid, 1,65 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi yer aldı. Ele geçirilen maddelerin çeşitliliği, operasyonların hem ticarete dönük hem de kullanım kaynaklı odaklandığını gösteriyor.

yakalanan şüpheliler ve adli süreç:

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir şahıs ile uyuşturucu madde kullanma suçlarından kesinleşmiş 2 yıl 2 ay, 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezalarına sahip üç şahıs olmak üzere toplam 4 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma işlemleri sürüyor.

Emniyet kaynakları, yürütülen operasyonların bölgedeki uyuşturucu tedarik zincirlerini zayıflatmayı ve sokak düzeyinde zararı azaltmayı hedeflediğini belirtti.

SAMSUN’UN BAFRA VE İLKADIM İLÇELERİNDE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2 BİN 6 SENTETİK ECZA HAPI, 96 GRAM METAMFETAMİN VE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLİRKEN, KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI BULUNAN 4 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.