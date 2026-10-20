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selde kusur ortak: valinin uargısı ve alınacak önlemler

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara toplantısında selde herkesin az çok kusurlu olduğunu belirterek kararların uygulamaya geçirilmesi ve önlemler gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:14

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Caner Şahin

selde kusur ortak: valinin uargısı ve alınacak önlemler

İstanbul valisi selde sorumluluğun paylaşılması gerektiğini söyledi

Marmara Havzası Su Kurulu Toplantısı, 20-21 Ekim tarihlerinde Ataşehir'de bir otelde başladı. Açılışı Marmara Havzası Koordinatör Valisi olarak İstanbul Valisi Davut Gül ile Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever yaptı. Toplantı, '6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi' kapsamında düzenlendi.

Toplantının odağı ve sunumlar:

Programda uzmanlar Marmara Havzası'nda su yönetimi, su kaynaklarının korunması ve taşkın yönetim planlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan 'Marmara Havzasında Su Yönetimine Genel Bakış', İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Özcan 'Su Kaynaklarının Korunması Konusunda Alınan Tedbirler', Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Dal ise 'Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı' başlıklı sunumları sundu.

Vali Gül'ün değerlendirmeleri:

Toplantıda konuşan Vali Gül, İstanbul ve Marmara'da yaşanan yoğun yağışı 'afete eşdeğer' olarak nitelendirerek bunun bir istatistikten öte olduğunu söyledi. Gül, yaşanan yağışın İstanbul'da '500 yılda bir karşılaşabileceğimiz' türden olduğunu ifade etti ve bu süreçte 7 hemşerimizin vefat ettiğini hatırlattı.

Selin ortaya çıkışını değerlendiren Gül, 'Bu su da durduk yerde sel olmadı' diyerek selde sorumluluğun sadece doğal olaylarla sınırlı olmadığını belirtti. Vali, hem vatandaşlara hem de idarecilere yönelik eleştirilerde bulunarak, dere yataklarına yapılan yapılaşma, ruhsatsız ve depreme dayanıksız binalar ile tapusuz yerleşimlerin riskleri arttırdığını ifade etti. Bu nedenlerle selden doğrudan etkilenenlerin olduğu kadar, denetim ve müdahale sorumluluğu olan kurumların da kusurları olduğunu söyledi.

Gül, zamanında tedbir alınmış olsaydı 7 can kaybının önlenebileceğini vurguladı ve bu tür yerleşimlerin görünür hale geldiğini, birçoğunun çıplak gözle dere olduğunu belirtti. Konunun kısa vadeli değil, 50–100 yıllık birikmiş sorunlar içerdiğine dikkat çekti.

İleriye dönük öneriler ve uyarılar:

Vali Gül, bundan sonra mevzuatın uygulanması, kararların yazıda kalmaması ve kayıtlı, denetimli bir yapılaşma için irade gerektiğini söyledi. Olası ekstrem yağışların sıklığının ne zaman olacağının bilinmediğini, ancak bu durumun bir istatistik olmaktan çıkarak gerçek hayatı etkilediğini ifade etti. Ayrıca geçen haftaki taşkınların, 17 Ağustos depremi gibi bir milat olması gerektiğini belirterek beklentilerin ve planlamanın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Gül, selin yol açtığı maddi ve manevi kayıplara da değinerek, bu son selde yaklaşık 10 milyara yakın doğrudan ve dolaylı zarar oluştuğunu ve suyun varlığı ile yokluğunun yönetiminin mühendislik ve irade gerektirdiğini aktardı. Toplantı sonrası alınacak kararların ve yapılacak takiplerin bu meseleye çare olmasını umut ettiğini söyledi.

Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ilgili kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantı kapsamında atılacak adımların uygulamaya geçirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ön plana çıktı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: &quot;VATANDAŞLARIMIZ VE İDARECİLER OLARAK BU ŞEHİRDE YAŞAYAN HERKESİN BU SELİN...

İSTANBUL VALİSİ GÜL: "VATANDAŞLARIMIZ VE İDARECİLER OLARAK BU ŞEHİRDE YAŞAYAN HERKESİN BU SELİN OLMASINDA AZ YA DA ÇOK KUSURU VAR"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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