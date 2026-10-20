Karabük-Ankara yolunda kamyonet 38,5 metre aşağı yuvarlandı: yolcu yaşamını yitirdi

Karabük-Ankara kara yolunda ağır kaza

Karabük-Ankara kara yolunda Eskipazar Mermer kavşağı yakınında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonetin yaklaşık 38,5 metre aşağı yuvarlanarak ters döndüğü bildirildi. Olayda araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza ve araçtaki kişiler:

Kaza yapan kamyonetin plakası 41 AIS 937 olarak kaydedildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı ve ters döndü. Kazada sürücü Ahmet Kaya (64) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Şaziye Kaya (59) yaralandı; Şaziye Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ahmet Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; tedavisinin hastanenin kırmızı alanında sürdüğü öğrenildi. Şaziye Kaya ise kaldırıldığı Eskipazar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili süreç:

Kaza yerinde polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve detaylı inceleme sonucu kaza raporunun hazırlanacağı belirtildi.

KARABÜK-ANKARA KARA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET YAKLAŞIK 38,5 METRE AŞAĞI YUVARLANARAK TERS DÖNMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.