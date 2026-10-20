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Şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı, yol kısa süreli kapandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan tır şarampole girerek devrildi; yaralanan sürücü Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, yol sonra açıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:10

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı, yol kısa süreli kapandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 40'ıncı kilometresinde ilerleyen tır, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole girdi.

Kaza yeri ve müdahale:

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşımın durumu ve yolun açılması:

Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır kara yolunda ulaşım bir süre aksadı. Şarampole giren tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE GİREN TIRIN SÜRÜCÜSÜ...

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE GİREN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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