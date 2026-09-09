Boş arazide çıkan ot yangını Kayseri'de 6 dönümlük alanı kül bıraktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Gaziosman Paşa Mahallesi Ray Caddesi üzerindeki boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı.

Alevlerin hızla yayıldığı olayda, durum bildirilince polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

oluş ve müdahale:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı ve alevlerin daha fazla alana yayılması engellendi.

hasar ve soruşturma:

Yangında yaklaşık 6 dönümlük alan kül olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ot yangınında 6 dönüm alan kül oldu