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bostanözü'nde iş taşıyan patpat devrildi: 8 kişi yaralandı

Karaman’ın Bostanözü köyünde, zeytin işçilerini taşıyan patpatın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı; yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

bostanözü'nde iş taşıyan patpat devrildi: 8 kişi yaralandı

bostanözü'nde patpat kazası

Karaman’da öğle saatlerinde meydana gelen kazada, zeytin işçilerini taşıyan bir patpat motoru devrildi. Olay merkeze bağlı Bostanözü köyü sınırlarında gerçekleşti.

kaza anı ve nedenleri:

Edinilen bilgiye göre, patpatı kullanan M.E. yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile aracın kasasında bulunan yedi işçi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavi süreçleri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

YARALILAR, AMBULANSLARLA KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NE KALDIRILDI

YARALILAR, AMBULANSLARLA KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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