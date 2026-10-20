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Ceylanpınar'da TİGEM fıstık bahçesinden 75 kilogram çalındığı iddiasıyla dört kişi yakalandı

Ceylanpınar'da jandarma devriyesinde TİGEM'e ait fıstık bahçelerinden 75 kilogram fıstık çaldıkları iddiasıyla dört kişi, yükleme yaparken yakalandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ceylanpınar'da TİGEM fıstık bahçesinden 75 kilogram çalındığı iddiasıyla dört kişi yakalandı

olayın özeti:

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sahasında yürütülen kolluk devriyesi sırasında dört kişi, TİGEM'e ait fıstık bahçelerinden topladıkları 75 kilogram fıstık torbalara yükledikleri sırada yakalandı.

önleyici kolluk devriyesi:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde bölgedeki TİGEM işletmesi sahasında önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Devriye sırasında şüphelilerin topladıkları fıstıkları araçlara yüklediği tespit edilerek müdahale edildi.

gözaltı ve soruşturma:

Olayda yakalanan dört şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor ve işlemler ile tespitler doğrultusunda adli süreç takip ediliyor.

ŞANLIURFA’DA 4 FISTIK HIRSIZI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA’DA 4 FISTIK HIRSIZI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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