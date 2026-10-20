Dağ eğitiminde yaşamını yitiren Sinan Yavuz son yolculuğuna uğurlandı

İsparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyonda yapılan dağ eğitimi sırasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sinan Yavuz için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Tören, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katılımıyla Fatih Camii'nde yapıldı.

Törenin ayrıntıları:

Cenaze töreninde yakınları ve dostları acısını paylaşmak için cami avlusunda toplandı. Tören sırasında duygu yüklü anlar yaşandı; katılımcılar merhumun yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere hazırlanarak tören alanından uğurlandı.

Aile ve yakınlarının tepkisi:

Tören sırasında merhumun annesi tabuta başını yaslayarak gözyaşı döktü; baba ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Katılımcılar ailenin acısını paylaşırken, törene gelen arkadaşlar ve yakın çevre taziyelerini iletti.

Sinan Yavuz'un naaşı, cenaze programı tamamlandıktan sonra defnedilmek üzere İstanbul'daki Gülbahçe Mezarlığı'na götürüldü. Tören, aile ve yakınlarının vedasıyla sona erdi.

SİNAN YAVUZ İÇİN FATİH CAMİİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.