Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, Belgrad'ta son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni:

Cevad Prekazi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından uğurlandı. Tören, Bayraklı Camii'nde gerçekleştirildi ve çok sayıda yakın, eski takım arkadaşı ile kulüp temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

Törene; Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Natan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Burak Kutluğ, Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Yazgan ve Ozan Bingöl Yurtsever katıldı. Ayrıca Partizan Kulübü Başkanı Rasim Ljajic, sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcularından Sasa Ilic, Prekazi'nin ailesi ve çok sayıda seveni törene iştirak etti.

Vasiyet ve son yolculuk:

Prekazi'nin vasiyeti doğrultusunda, tabutunun üzerine Galatasaray forması örtüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Prekazi'nin naaşı Belgrad'daki Lesce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özbek'in anıları ve mesajı:

Cenaze töreninde konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Prekazi'nin kulüp tarihindeki yerine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: 'Prekazi’yi futbolcu olarak izleme fırsatım oldu. Galatasaray’ın önemli futbolcularından, efsanelerinden biriydi. Bize kazandırdığı zaferler hâlâ herkesin hafızasında yaşıyor. Çok üzgünüm.'

Özbek, Prekazi'nin son yıllarda İstanbul'a sık sık geldiğini, maçlara katıldığını ve kulüple bağını hiç koparmadığını belirterek, 'Zaman zaman eleştirileri de oluyordu. 'Şöyle başkanım, böyle başkanım' diyerek düşüncelerini benimle paylaşırdı. Gerçekten Galatasaray’da ikon hâline gelmiş, kulüpten ayrılmış futbolcular arasında Galatasaray’la ilişkisini hiçbir zaman kesmeyen isimlerin başında geliyordu,' dedi ve aileye başsağlığı diledi.

Özbek sözlerini, 'Hatıralarımızda her zaman yaşayacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah.' ifadeleriyle tamamladı.

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.