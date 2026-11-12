Milli takımda kolej takımı havası olduğunu vurguladı Sergen Yalçın

maç değerlendirmesi:

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi A Grubu 4. Grup 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi. Yalçın, mücadelenin genelinden memnun olduğunu belirterek oyuna iyi başladıklarını ve maçın ilk 20-30 dakikasında uyguladıkları presle kontrolün ellerinde olduğunu söyledi. Bu bölümde topu yere indirmeyi hedeflediklerini, yetenekli oyuncuların olması nedeniyle oyunun ayağa oynanmasını istediklerini dile getirdi.

Teknik adam, maçın başında takımın baskı kurduğunu ve golü de bu baskıyla bulduklarını vurguladı. Ancak 30-45. dakikalar arasında oyunu rakibe verdiklerini, Belçika'nın yakaladıkları pozisyonları gole çevirdiğini ifade etti. Yalçın, "Müsabakanın tamamına bakarsak çocuklar iyi mücadele ettiler" sözleriyle takımın çabasına dikkat çekti.

pozisyonlar ve maçın dönüm noktaları:

Yalçın, hem ilk hem de ikinci yarıda çok net pozisyonlar bulduklarını, bu maçtan puan da çıkartabileceklerini söyledi. "Oyunu kurtarabilirdik, bugünkü müsabakadan puan da alabilirdik" diyen teknik direktör, maçın bazı bölümlerinde üstün oynadıklarını ancak aralıklı performansın sonuçları etkilediğini belirtti. Ayrıca oyunun belli bölümlerini daha uzun süre sürdürmeleri gerektiğini, bölüm bölüm oynayan bir görüntü yerine devamlılığı sağlamanın öncelik olduğunu ekledi.

savunma ve fiziksel eksiklikler:

Yalçın, takımda uzun zamandır süren bir savunma zafiyetinin olduğunu ve bunun üzerinde çalıştıklarını ifade etti. "Takım savunması çok önemli" diyen teknik direktör, savunmanın sadece savunma oyuncularının sorumluluğunda olmadığını, takımın ortak işinin olduğunu kaydetti. Maçın detaylarında zaman zaman savunma yapmada sıkıntı yaşandığını, futbolda hata olunca gol olmasının doğal olduğunu ve bu hataların düzeltileceğini söyledi.

Fiziksel eksikliklere de dikkat çeken Yalçın, bazı oyuncuların sakatlıktan yeni döndüğünü ve yüzde 100 hazır olmadıklarını belirtti. Bu durumun tempolu oyuna cevap vermede zorluk yarattığını, Belçika gibi hareketli bir takıma karşı bu eksikliklerin etkili olduğunu aktardı: "Bu seviyede, bu kadar tempolu oynamak kolay değil."

oyuncu değerlendirmeleri ve gelecek planı:

Yalçın, maçta öne çıkan oyunculara dair değerlendirmelerde bulundu. Arda'nın golünü 'mükemmel' olarak nitelendiren teknik direktör, Arda'yı takımın en önemli oyuncusu ve oyun kurucusu olarak gördüğünü, üzerine düşen sorumluluğu aldığını söyledi. Arda'nın merkezde oyunu yönlendirdiğini ve atakları çözdüğünü vurguladı. Yalçın, "Arda'nın omuzlarında büyük yük olacak" diyerek, diğer oyuncuların da Arda'ya destek vermesi gerektiğini ekledi.

Sağ bek tercihine ilişkin olarak Oğuz'u değerlendiren Yalçın, Oğuz'un çabuk ve güçlü bir oyuncu olduğunu, karşısındaki rakibin hücum gücü nedeniyle tercih edildiğini ifade etti. Ayrıca Belçika'nın kazandığı galibiyette Doku'nun önemli payı olduğunu belirtti. Oğuz'un oyunda kaldığı süre içinde performansından memnun olduğunu söyledi.

Yalçın, takımda güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunun altını çizdi: 'İçeride çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Çocuklarımız çok iyi karakterli. Kolej takımı havasındayız.' Bu dayanışma ve karakterin takım için önemli olduğunu belirtti ve ufak tefek sorunların zamanla çözülebileceğini ifade etti. Ayrıca takımın bugünkü maça iki antrenmanla çıktığını hatırlattı ve önlerinde zorlu bir maç daha olduğunu söyledi.

Sonuç olarak Yalçın, kaybettikleri için üzüntü duyduklarını ancak oyuncuların mücadelesi, isteği ve konsantrasyonundan memnun olduğunu vurguladı. Bu yenilginin ardından takımın zamanla toparlanacağına inandığını, hataları düzeltmek için sabırlı çalışma gerektiğini sözlerine ekledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, içeride çok iyi bir ortamın olduğunu belirterek, "İçeride çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Çocuklarımız çok iyi karakterli. Kolej takımı havasındayız" dedi.