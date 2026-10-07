Boyabat'ın Yeşilay'ında yeni dönem: Faruk Erdem göreve başladı

yeşilay Boyabat'ta yeni başkan

Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığı görevine, Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem getirildi. Atama, Yeşilay Genel Merkezi tarafından yapıldı ve Erdem görevine başlamasının ardından ilçede bağımlılıkla mücadele ve farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

öncelikler:

Erdem, önceliklerinin çocuk ve gençleri tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan korumak olduğunu vurguladı. Bu hedef doğrultusunda kamu kurumları, okullar ve ailelerle iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

saha tecrübesinin rolü:

Erdem, göreve ilişkin olarak şunları söyledi: "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde edindiğimiz saha tecrübesini Yeşilay çatısı altında birleştirerek bağımlılığa karşı güçlü bir mücadele yürütmeyi hedefliyoruz". İlçede yürütülecek faaliyetlerin iş birliğiyle hayata geçirileceği belirtildi.

YEŞİLAY BOYABAT İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE BOYABAT GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ FARUK ERDEM GETİRİLDİ.