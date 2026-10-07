Dolar 49,1130 -0,13%
Euro 55,0141 -0,60%
Bist 12.117,21 -2,08%
Altın Gram 6.548,66 -0,95%
EUR/USD 1,1181 -0,73%
Brent Petrol 101,35 +0,77%
--°

Boyabat'ın Yeşilay'ında yeni dönem: Faruk Erdem göreve başladı

Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığına Faruk Erdem atandı; çocuk ve gençleri tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılıklarından korumayı hedefleyecek.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Boyabat'ın Yeşilay'ında yeni dönem: Faruk Erdem göreve başladı

yeşilay Boyabat'ta yeni başkan

Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığı görevine, Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem getirildi. Atama, Yeşilay Genel Merkezi tarafından yapıldı ve Erdem görevine başlamasının ardından ilçede bağımlılıkla mücadele ve farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

öncelikler:

Erdem, önceliklerinin çocuk ve gençleri tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan korumak olduğunu vurguladı. Bu hedef doğrultusunda kamu kurumları, okullar ve ailelerle iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

saha tecrübesinin rolü:

Erdem, göreve ilişkin olarak şunları söyledi: "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde edindiğimiz saha tecrübesini Yeşilay çatısı altında birleştirerek bağımlılığa karşı güçlü bir mücadele yürütmeyi hedefliyoruz". İlçede yürütülecek faaliyetlerin iş birliğiyle hayata geçirileceği belirtildi.

YEŞİLAY BOYABAT İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE BOYABAT GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ FARUK ERDEM...

YEŞİLAY BOYABAT İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE BOYABAT GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ FARUK ERDEM GETİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Torunoğlu ile devam: ATSO'da yeni dönem
images

Camilerde buluşma: özel öğrencilerle ilahiler ve gönül sohbeti
images

Havza'da yaralar sarılıyor: kaymakam Serin esnafla sahada
images

Reyhanlı’da son görev: ağabeyin 'Allah'a emanet ol kardeşim' sözü cenazede yankı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudanya'da çatıda bekleyiş: ev sahibi yıkımın mahkemeye ertelenmesini sağladı

Sigortacılığın odak değişimi: prim büyümesi yerine Türkiye’nin koruma açığını kapatmak

Beyşehir'de sürdürülebilir avcılık için sıkı denetim

Karasu'da öğrenciler için gün boyu emniyet nöbeti

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi