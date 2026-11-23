Sempozyumun kapsamı ve amacı:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Batı Karadeniz'in potansiyelinin sürdürülebilir bir gelecek perspektifiyle değerlendirilmesine odaklandı. Etkinlik akademisyenleri, kamu kurumlarını ve farklı sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Kapanış oturumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın'ın katılımıyla yapıldı.

Bakan yardımcısının temel mesajları:

Kapanış konuşmasında Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, bölgesel kalkınmanın yalnızca ekonomik büyüme rakamlarıyla ölçülemeyeceğini belirtti. Aydın, "sürdürülebilir kalkınmanın merkezine insanı koymak zorundayız" ifadesiyle sosyal adalet, fırsat eşitliği ve toplumsal refahın önemine vurgu yaptı. Konuşmada ekonomik dönüşüm, teknolojik değişim ve küresel rekabet koşullarında refahın toplumun tüm kesimlerine yayılmasının gerekliliği öne çıktı.

Bartın'ın potansiyeli ve üniversite-şehir ilişkisi:

Bakan Yardımcısı Aydın, Bartın'ı doğal güzellikleri, orman varlıkları, tarımsal üretim imkanları ve sanayi birikimiyle öne çıkan bir il olarak tanımladı ve şehri "Çeşm-i Cihan" olarak nitelendirdi. Üniversitelerin bulundukları şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde önemli aktörler olduğuna dikkat çeken Aydın, üniversiteyle şehir arasındaki bağların güçlenmesinin bölgesel kalkınmayı da güçlendireceğini vurguladı. Bakanlık olarak nitelikli istihdamı artırma, sosyal güvenliği güçlendirme ve iş gücünü değişen ekonomik ve teknolojik şartlara hazırlama öncelikleri ifade edildi.

Gençlere tavsiyeler ve sempozyumun sonuçları:

Bakan Yardımcısı gençlere yönelik konuşmasında eğitimin pratiğe dönüştürülmesi gerektiğini belirtti: "Bilgi, yanıbaşımızda; bilgi, cebimizde. Aldığınız eğitimi ilme dönüştürmelisiniz. Kod yazalım, dil öğrenelim." Gençlerin zamanı iyi değerlendirmesi ve dünyanın gidişatını görerek kendilerini geliştirmelerinin önemine değindi. Sempozyumda 116 araştırmacı tarafından 74 bildiri sunuldu; BARÜ'nün "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanıyla ilişkili konular ele alındı.

Kapanış oturumu günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Ardından Bakan Yardımcısı Aydın ile BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Öğrenci Yaşam Merkezinde öğrencilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) EV SAHİPLİĞİNDE BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "SÜRDÜRÜLEBİLİR BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU", ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI AV. AHMET AYDIN’IN KATILDIĞI KAPANIŞ OTURUMUYLA SONA ERDİ.