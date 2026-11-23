Dronla kaydedilen kaçış: Efeler’de ehliyetsiz sürücünün markette yakalanışı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücünün kent içinde başlattığı kaçış, havadan görüntüleyen dron sayesinde saniye saniye kayıt altına alındı. Olay, Malazgirt Meydanı civarında yaşandı; şüphelinin aracı, daha sonra yol ortasında bırakıldı.

dron görüntüleri ve kaçış rotası:

Dron kayıtlarında, 09 ABN 968 plakalı otomobilin sürücüsü F.S. polis ikazını görmezden gelerek ters yöne girdi. Karşı yönden gelen araçla karşılaşmanın ardından sürücü aracını yol kenarına bıraktı ve koşarak uzaklaştı. Havadan takip edilen görüntülerde şüphelinin ağaçlık alanlardan, apartman bloklarının arasından ve site bahçelerinden geçerek izini kaybettirmeye çalıştığı görüldü.

polisin koordinasyonu ve uygulanan yaptırım:

Dron operatörünün anlık bilgilendirmesiyle yerdeki polis ekipleri kaçış rotasını tespit etti ve şüphelinin saklandığı markete operasyon düzenlendi. Görevliler markete girerek F.S.'yi gözaltına aldı; gözaltı anları dron görüntülerine de yansıdı. Yapılan denetimde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Yetkililer, trafik kurallarını ihlal eden ve ehliyetsiz araç kullanmanın sonuçlarının göz önünde bulundurulduğunu belirterek, sürücüye toplam 212 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK TERS YÖNE GİREN, OTOMOBİLİNİ YOL ORTASINDA BIRAKIP KAÇTIKTAN SONRA SAKLANDIĞI MARKETTE YAKALANAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞ ANLARI DRONE KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLİRKEN, SÜRÜCÜYE 212 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.