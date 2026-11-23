D-100'de makas atan sürücülere uygulanan cezalar

Kocaeli'de D-100 kara yolunda makas attıkları tespit edilen iki araç sürücüsüne, bölge trafik ekiplerinin müdahalesi sonucunda idari işlem uygulandı.

olay yeri ve müdahale:

Bölge ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinden geçen D-100 kara yolunda makas attıkları belirlenen iki sürücüyü takibe aldı. Takip ve tespit çalışmaları sonucunda her iki sürücünün tehlikeli şerit değişimleri kayıt altına alındı ve ekipler tarafından işlem başlatıldı.

yasal işlem ve yaptırım:

Ekiplerce tespit edilen sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2‑G maddesi ile diğer ilgili hükümler uyarınca idari yaptırım uygulandı. Her iki sürücüye toplam 188 bin 381 lira idari para cezası kesilirken, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu ve araçları da 60 gün trafikten men edildi.

Uygulamanın, trafik güvenliğinin sağlanması ve benzer tehlikeli sürüş davranışlarının önlenmesine yönelik olduğu belirtildi.

KOCAELİ'DE D-100 KARA YOLUNDA MAKAS ATTIKLARI BELİRLENEN İKİ SÜRÜCÜYE TOPLAM 188 BİN 381 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.