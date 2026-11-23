Sarıyer ormanlarında kayıp aslan için komando sevkiyatı

Sarıyer'de kayıp aslanın aranmasına yönelik çalışmalar 23. saate girerken yoğunlaştı. Bölgedeki arama faaliyetleri genişletilirken, yetkililer hayvanın kime ait olduğu ve bölgeye nasıl geldiğinin belirlenmesine yönelik incelemeleri sürdürüyor.

Arama çalışmasının kapsamı:

İstanbul Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri, ormanlık alana girerek arama faaliyetlerine destek vermek ve operasyon bölgesinde güvenliği sağlamak üzere görevlendirildi. Ekipler arazi içerisinde belirli noktalarda arama düzeni kurarken, saha koordinasyonu için farklı birimler de bilgilendirildi.

Güvenlik ve koordinasyon:

Arama sırasında öncelik, hem insanların hem de hayvanın güvenliğinin sağlanması oldu. Yetkililer, bölgede yaşayanların ve saha ekiplerinin zarar görmemesi için gerekli tedbirleri uygularken, arama faaliyetleri belirli bir plan dâhilinde yürütüldü. Çalışmaların ilerleyişiyle ilgili bilgiler yetkililer tarafından takip ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, kayıp aslanın sahibi ve hayvanın bölgeye nasıl geldiğine dair tespit çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer, yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

Sarıyer'de komando timleri kayıp aslan için sahaya çıktı