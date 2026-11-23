Olay yeri ve ele geçirme

23 Kasım 2026 tarihinde Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi İstanbul istikametinde gerçekleştirilen yol kontrolünde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan sorgulama ve kontrol işlemleri sırasında bir yolcunun üzerinde gizlenmiş halde 500 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Uygulama, yol emniyet ve kontrol faaliyeti kapsamında yapıldı. Kontroller sırasında şüpheli hareket ve yapılan inceleme sonucu paket halinde saklanmış uyuşturucu tespit edildi. Ekiplerin tedbirli yaklaşımı ve arama uygulamaları ele geçirilmeyi sağladı.

Adli süreç ve jandarma açıklaması:

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, gençleri ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililerden gelecek adımlara göre dosyada ek işlemler yapılacak.

DÜZCE'DE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ DENETİMLERDE 500 GRAM SKUNK UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.