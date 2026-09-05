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Boyabat'ta ev ziyaretleriyle anne ve bebek sağlığı güçlendiriliyor

Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretleriyle gebe annelerin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirip sağlıklı gebelik süreci için rehberlik sunuyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Boyabat'ta ev ziyaretleriyle anne ve bebek sağlığı güçlendiriliyor

Boyabat'ta evde gebelik takibi uygulanıyor

Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek gebelik sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde sürmesini sağlamaya çalışıyor. Ziyaretler sırasında hem fiziksel değerlendirmeler hem de bilgilendirme yapılmakta, anne adaylarının bireysel ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor.

ev ziyaretlerinin kapsamı:

Ziyaretlerde gebelik sürecinin genel değerlendirmesi yapılırken sağlıklı beslenme ve yaşam önerileri hakkında danışmanlık veriliyor. Ekipler, doğum ve doğum sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi aktarıyor; anne adaylarının merak ettiği sorular yanıtlanıyor ve gerekirse izleme planı oluşturuluyor.

amaç ve hedefler:

Programın temel amacı, her anne adayının gebelik dönemini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmesini sağlamak ve bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapmasına katkıda bulunmaktır. Evde yapılan değerlendirmelerle ihtiyaçların erken tespiti ve zamanında müdahale hedefleniyor.

Bu uygulama, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ilçede yaşayan her gebe anneye yönelik destek sağlanmaya devam ediliyor.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE, GEBELİK SÜRECİNİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE GEÇİRİLMESİ AMACIYLA...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE, GEBELİK SÜRECİNİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE GEÇİRİLMESİ AMACIYLA ANNE ADAYLARINA YÖNELİK EV ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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