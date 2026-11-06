Boyabat'ta huzur için düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Boyabat'ta operasyonun kapsamı:

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde bir operasyon düzenledi. Ekiplerin saha çalışması sonucunda yürütülen operasyon, bölgedeki güvenlik ve huzurun korunmasına odaklandı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Operasyon sırasında 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen bu maddeler ve materyaller, olayla ilgili delil niteliği taşıyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 6 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

BOYABAT İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI.