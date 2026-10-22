Boyabat'ta okul bahçesinde servis çarpmasıyla 8 yaşındaki öğrenci yaralandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Karacaören Şehit Turan Meşe İlkokulu bahçesinde meydana gelen kazada 8 yaşındaki Y.E. servis aracının çarpması sonucu yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, öğrenciyi almak için okula gelen servis aracı bahçede bekleyen çocuğa çarptı. Olayın ardından durumu fark edenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

sağlık durumu ve soruşturma:

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrol altında tutulduğunu bildirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOYABAT İLÇESİNDE OKUL BAHÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 8 YAŞINDAKİ BİR ÖĞRENCİ YARALANDI.