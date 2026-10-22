yıkım çalışmasında çöken binayla ilgili üç kişiye gözaltı

Olayın ayrıntıları:

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ekim'de Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana gelen çökme olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, bitişikte yürütülen yıkım çalışması sırasında 3 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan yaşamını yitirirken, kardeşi 68 yaşındaki Kenan Akçaharman yaralı olarak kurtarıldı.

Soruşturmanın yürütülüşü:

Olayın ardından bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Başsavcılık, çökme nedenini ve olası kusurları tespit etmek amacıyla bilirkişi incelemesi başlattı. Kurum, tüm yönleriyle araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

Şüpheliler ve yetkileri:

Soruşturmada, yıkım çalışmalarında doğrudan rol oynadığı değerlendirilen üç kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. bulunuyor. Başsavcılık, şüphelilerin işlemleri ve olay anındaki sorumluluklarının ayrıntılı şekilde incelendiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; başsavcılık, delillerin toplanması ve bilirkişi raporunun sonucuna göre ek işlemler yapılacağını belirtti. Kamu güvenliği ve yıkım çalışmalarına ilişkin sorumlulukların tespiti, soruşturmanın öncelikli gündem maddesi olarak korunuyor.

OLAY YERİ