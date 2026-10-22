Tavşanlı’da hayvan nakillerinde sıkı yol denetimi

Tavşanlı’da hayvan nakillerine yönelik yol denetimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile emniyet güçlerinin katılımıyla hayvan nakillerine yönelik yol kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimler, hayvan sağlığını ve refahını korumak ile kayıt dışı hayvan hareketlerini önlemek amacıyla yapıldı.

Denetimlerin kapsamı:

Kontrollerde hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve nakillerin mevzuata uygunluğunun sağlanması öncelikli hedef olarak belirlendi. Yetkililer, uygulamanın hayvan sağlığının korunması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Sürekli takip ve uygulama:

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile emniyet güçleri, mevzuata uygun hayvan naklinin temini için denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Uygulamanın amacı, kayıt dışı sevkiyatların engellenmesi ve hayvan refahının gözetilmesi olarak özetleniyor.

TAVŞANLI’DA HAYVAN NAKİLLERİNE YÖNELİK YOL DENETİMİ