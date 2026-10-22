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Hobi olarak başlayıp çekiç darbeleriyle camı portreye dönüştüren sanatçı

Kahramanmaraş'ta oto lastik tamircisi Ersel Darıcı, üç yılda geliştirdiği cam kırma sanatıyla portre üretiyor; eserler 50-80 bin liraya satılıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Hobi olarak başlayıp çekiç darbeleriyle camı portreye dönüştüren sanatçı

Kahramanmaraş'ta hobi olarak başlayan uğraş işe dönüştü:

Kahramanmaraş'ta oto lastik tamirciliği yapan 28 yaşındaki Ersel Darıcı, üç yıl önce sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek hobi olarak başladığı cam kırma sanatını mesleğe dönüştürdü. Başlangıçta bir kadın siluetiyle denemeler yapan Darıcı, zamanla tekniklerini geliştirip portre ve figürlere odaklandı.

çalışma yöntemi ve süre:

Darıcı, cam yüzeyine çekiç darbeleriyle nokta nokta müdahale ederek yüz hatları ve parlayan bölgeler oluşturuyor. Sadece cama yapılan çalışma tek başına 7-8 saat sürebiliyor; bir eserin tamamlanması ise çerçeveleme ve detaylarla birlikte ortalama bir hafta alıyor. Sanatta en küçük bir hata tüm eserin zarar görmesine neden olabildiği için süreç sabır ve hassasiyet gerektiriyor.

Çalışmanın zorluğuna dair Darıcı, bazen güçlü darbenin camı tamamen tuzla buz ettiğini, bir eser için bazen camı defalarca kırıp tekrar denediğini; bir örnekte eserin sekizinci denemede tamamlandığını anlatıyor.

siparişler, fiyatlandırma ve hedefler:

Darıcı, sipariş üzerine yaptığı eserleri 50 ile 80 bin lira arasında fiyatlandırıyor. Kullandığı camın büyük kısmı ithal olduğundan yalnızca cam maliyeti 15 ile 25 bin lira arasında değişiyor. Müşterilerden gelen taleplerin yanı sıra Darıcı, eserlerini zarar görmeyecek şekilde özel olarak paketleyip kargoluyor.

Çalışmalarında Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Hakan Fidan, Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet gibi isimlerin portreleri yer alıyor. Ayrıca beğendiği ve önemli bulduğu figürleri de cam üzerine işleyerek koleksiyonunu genişletiyor.

Darıcı, hobiyle başladığı işe artık daha profesyonel yaklaştığını belirtiyor: "Ben hobi olarak başladım, artık iş tarafına döndü. Hali hazırda oto lastik ve bisiklet tamirciliği yapıyorum. Boş zamanlarımda bu hobiyi yapıyordum, artık iş buna doğru döndü." Gelecek hedefleri arasında İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde sergi açmak ve adını duyurmak bulunuyor; ileride boksör Muhammet Ali portresini yapmak istediğini de söylüyor.

Cumhurbaşkanına bir eser göndermek istediğini ifade eden Darıcı, eserlerini sahiplerine iletmeye çalıştığını ve özel yaptıklarının olduğunu aktarıyor. Çalışmanın hem el emeği hem de yüksek el becerisi gerektirdiğini vurguluyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA YAŞAYAN DARICI, 3 YIL ÖNCE SOSYAL MEDYADA İZLEDİĞİ VİDEOLARDAN ETKİLENEREK CAM...

KAHRAMANMARAŞ'TA YAŞAYAN DARICI, 3 YIL ÖNCE SOSYAL MEDYADA İZLEDİĞİ VİDEOLARDAN ETKİLENEREK CAM KIRMA SANATINA YÖNELDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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