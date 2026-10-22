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Köprü korkuluklarını kıran otomobil 5 metre yükseklikten dereye düştü

Osmaniye'de gece Karaçay Köprüsü korkuluklarını kırarak 5 metre yükseklikten dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Köprü korkuluklarını kıran otomobil 5 metre yükseklikten dereye düştü

kaza detayları:

Gece saatlerinde Osmaniye'nin Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Karaçay Köprüsü korkuluklarını kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Kazada araç sürücüsü yaralandı ve olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve olayın nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.

OSMANİYE’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KÖPRÜ KORKULUKLARINI KIRARAK 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DEREYE...

OSMANİYE’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KÖPRÜ KORKULUKLARINI KIRARAK 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DEREYE DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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