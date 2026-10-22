Gönüllüler Elazığ'da komşuluğun sıcaklığını turşuya dönüştürdü

Elazığ'da 'İyilik Var' ziyareti

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ile projeye katılan gönüllüler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü 'İyilik Var' projesi kapsamında kentin yerel pazarından temin ettikleri malzemelerle 84 yaşındaki Celal ve Fethiye Özbay çiftinin kışlık ihtiyaçlarını karşıladı.

Hazırlık süreci:

Çalışma kapsamında öncelikle kışlık gıda malzemeleri pazardan alındı. Ardından ekip ve gönüllüler Özbay çiftinin evine giderek alınan malzemelerle birlikte başta turşu olmak üzere çeşitli kışlık hazırlıkları birlikte tamamladı. Ziyarette hem ihtiyaçların karşılanması hem de yaşlı çiftle sohbet edilerek yalnızlık hissinin azaltılması hedeflendi.

Yetkililerin açıklaması:

Ziyarete katılan Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, projenin gönüllülük esasına dayandığını ve toplumda dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Demirci, "Bildiğiniz gibi 'İyilik Var' projesi, bakanlığımızın öncülük ettiği bir gönüllü sosyal sorumluluk projesidir. Büyük Türk milletinin mayasında da iyilik her zaman fazlasıyla vardır. Aziz şehrimiz Elazığ'da da iyilik yine fazlasıyla var" şeklinde konuştu.

Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Celal Özbay ise, "İyilik var dediniz, evimize hoş geldiniz" dedi. Ekipler ve gönüllüler, hazırlıkları tamamladıktan sonra çiftin ihtiyaçlarını ve hâlini yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.

Elazığ'da 84 yaşındaki Özbay çiftine "İyilik Var" projesi kapsamında kışlık destek