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Etü kampüsünde KADES eğitimiyle kadın güvenliği öne çıktı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, ETÜ kampüsünde açtığı standla KADES'in işleyişini anlattı, broşür dağıtıldı ve uygulama kurulumu konusunda destek verildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Etü kampüsünde KADES eğitimiyle kadın güvenliği öne çıktı

Etkinlik alanında bilgilendirme:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların güvenliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde bir tanıtım faaliyeti düzenledi. Kampüste açılan stantta üniversite öğrencileri ve kadın vatandaşlara KADES uygulamasının önemi, çalışma prensibi ve kullanım şekli detaylı biçimde aktarıldı.

Uygulama tanıtımı ve teknik destek:

Emniyet mensupları, acil durum senaryolarına göre uygulamanın nasıl çalıştığını adım adım anlattı ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Bilgilendirmenin yanı sıra eğitici broşürler dağıtıldı; akıllı telefonu olup uygulamayı henüz indirmemiş olan kadınlara ise uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi ve kurulumu konusunda teknik destek sağlandı.

Toplumsal farkındalık ve mesaj:

Yapılan açıklamada, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünün kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal farkındalığı artırma çalışmaları kapsamında bu tür etkinliklerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca: "Güvende olmak için KADES yanınızda!" mesajı vurgulandı.

Etkinlik, üniversiteli genç kadınların polis ekiplerine teşekkür etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Benzer çalışmaların sürdürülmesiyle kadınların her an ve her yerde kendilerini daha güvende hissetmelerinin hedeflendiği ifade edildi.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KADINLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK...

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KADINLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE (ETÜ) KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES) TANITIM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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