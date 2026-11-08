Eskişehir Demirspor futbolcularından protokole sessiz tepki

Eskişehir Demirspor'da saha ortasında sessiz protesto

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehir Demirspor oyuncuları, Cidespor ile oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte dikkat çeken bir eyleme imza attı. Maçın sona ermesiyle futbolcular saha ortasında toplanarak protokol tribününe sırtını döndü ve yere oturdu.

oyuncuların iddiaları:

Futbolcuların bu tavrı, kulüp yönetimi tarafından daha önce verilen sözlerin tutulmadığı yönündeki rahatsızlığı görünür kıldı. Oyuncuların sahada uzun süre sessiz kalması ve yönetimle aralarında doğrudan bir diyalog kurmaktan kaçınmaları, takım içindeki gerilimin işareti olarak değerlendirildi.

yönetimin tutumu ve maç sonrası gelişmeler:

Müsabakayı protokol tribününden takip eden kulüp başkanı Mehmet Ali Hünerlier ile yöneticiler sahadaki oyuncuları alkışlayarak destek vermeye çalıştı; ancak futbolcular alkışlara ve tezahüratlara karşılık vermedi. Eylemin ardından oyuncular doğrudan soyunma odasının yolunu tutarak saha dışına çıktı.

Yaşanan gelişme, maçın sportif sonucunun önüne geçti ve maç gündemini belirleyen unsur oldu. Kulüp içindeki gerginliklerin nasıl aşılacağı ve taraflar arasında bir uzlaşma sağlanıp sağlanmayacağı önümüzdeki günlerde merak konusu olarak kalacak.

BÖLGESEL AMATÖR LİG TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR DEMİRSPOR'DA FUTBOLCULAR, CİDESPOR MAÇININ ARDINDAN SAHANIN ORTASINDA OTURUP, PROTOKOL TRİBÜNÜNE SIRTLARINI DÖNEREK KULÜP YÖNETİMİNİ PROTESTO ETTİ.