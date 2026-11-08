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Prova uçuşunu tamamlayan SOLOTÜRK, Anıtkabir için hazır

SOLOTÜRK, 10 Kasım'da Anıtkabir'de yapılacak saygı uçuşu öncesi Ankara semalarında çevre tanıma ve prova uçuşlarını planlandığı şekilde gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Emre Koç

Prova uçuşunu tamamlayan SOLOTÜRK, Anıtkabir için hazır

Prova uçuşu detayları:

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde düzenleyeceği saygı uçuşu öncesinde Ankara semalarında prova gerçekleştirdi. Ankara Valiliği tarafından duyurulan programa göre ekip bugün iki aşamalı uçuş yaptı.

zamanlama ve uygulama:

Programda yer alan bilgilere göre saat 12.30'da çevre tanıma uçuşu yapıldı; akşam saat 16.30'da ise Anıtkabir üzerinde prova uçuşu gerçekleştirildi. Uçuş boyunca tim, gösteri rotasını ve alandaki koordinasyonu test ederek Anıtkabir üzerinde planlanan saygı sunumuna son hazırlıklarını tamamladı.

başkentte dikkat çeken anlar:

Prova uçuşu, Başkent’in birçok noktasından vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Yapılan uygulama, 10 Kasım Salı günü saat 16.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası için Anıtkabir üzerinde gerçekleştirilecek olan saygı uçuşunun habercisi oldu.

SOLOTÜRK, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA ANITKABİR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ SAYGI UÇUŞU...

SOLOTÜRK, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA ANITKABİR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ SAYGI UÇUŞU ÖNCESİNDE ANKARA SEMALARINDA PROVA UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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