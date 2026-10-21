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Şavolet Köprüsü'nde devrilen akaryakıt tankeri bir can aldı

Viranşehir-Mardin karayolunda devrilen ve alev alan 73 HA 457 plakalı akaryakıt tankerinin sürücüsü Abdülcelil Yel olay yerinde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 00:14

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 00:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şavolet Köprüsü'nde devrilen akaryakıt tankeri bir can aldı

Olay yeri ve kaza anı:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Derik ilçeleri sınırında, Viranşehir-Mardin karayolu üzerindeki Şavolet Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki Abdülcelil Yel idaresindeki 73 HA 457 plakalı akaryakıt yüklü tanker devrildi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen devrilme sonrası tanker bir anda alev aldı.

Ekiplerin müdahalesi:

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan ilk incelemede, olay yerinde yapılan tespitlerde sürücü Abdülcelil Yel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma devam ediyor:

Jandarma ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Kazanın meydana geliş şekli ve alev almanın nedenleri üzerinde çalışma yürütülürken, olay yerinde gerekli tutanak ve delil tespiti işlemleri sürüyor.

DEVRİLDİKTEN SONRA YANAN TANKERİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

DEVRİLDİKTEN SONRA YANAN TANKERİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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