Şampiyonlar ligi gecesinde gol şovları: Paris Saint-Germain ve Manchester City öne çıktı

maçların genel görünümü:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında bu akşam oynanan 9 karşılaşma tamamlandı. Gece boyunca birçok karşılaşmada bol gollü mücadeleler görüldü ve bazı büyük takımlar sahadan farklı galibiyetlerle ayrıldı.

öne çıkan karşılaşmalar:

Gecenin en dikkat çeken maçında Paris Saint-Germain, sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek turdaki iddiasını güçlendirdi. Aynı şekilde Manchester City, AEK karşısında 5-1 kazanarak etkili bir skor elde etti.

İngiltere'den bir başka yüksek skorlu randevuda Liverpool, Villarreal ile 4-3lük gerilimli bir mücadele oynadı. Napoli de Bodo/Glimt karşısında 4-3 kazanarak gol bakımından zengin bir gece geçirdi.

Roma, Slovan Bratislava'yı 4-0 gibi net bir skorla geçti. Öte yandan bazı büyük takımlar beklenen farklı galibiyetleri alamadı; örneğin Porto, PSV'ye 0-1 mağlup oldu ve Sabah, Borussia Dortmund karşısında 1-2 kaybetti.

toplu sonuçlar:

Fenerbahçe - Slavia Prag: 2-2

Sabah - Borussia Dortmund: 1-2

Paris Saint-Germain - Barcelona: 4-2

Liverpool - Villarreal: 4-3

Manchester City - AEK: 5-1

Roma - Slovan Bratislava: 4-0

Porto - PSV: 0-1

Napoli - Bodo/Glimt: 4-3

Stuttgart - Atletico Madrid: 1-1

kısa değerlendirme:

Genel olarak gece, hem favori ekiplerin net galibiyetlerine hem de gol açısından zengin karşılaşmalara sahne oldu. Ayrıca Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki 2-2'lik sonuç ve Stuttgart-Atletico Madrid karşılaşmasındaki 1-1'lik beraberlik, gruplarda rekabetin devam edeceğini gösteriyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA BU AKŞAM OYNANAN 9 KARŞILAŞMA TAMAMLANDI. GECENİN ÖNE ÇIKAN MAÇINDA PARİS SAİNT-GERMAİN, SAHASINDA BARCELONA'YI 4-2 MAĞLUP ETTİ.