Boyalı köyünde KÖYDES ile su arayışı 180 metrede karşılık buldu

Boyalı köyünde sondaj çalışması tamamlandı

Bingöl'ün Boyalı köyünde, köy halkının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında sondaj çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, yerel su kaynaklarının tespiti ve köyün su güvenliğinin güçlendirilmesi hedefiyle yürütüldü.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler tarafından yapılan sondaj çalışmasında 180 metre derinliğe ulaşıldı. Sondajın saha koşullarında planlandığı şekilde tamamlandığı, çalışmaların teknik ekiplerce yürütüldüğü bildirildi.

bulgunun verimliliği ve değerlendirme:

Sondaj sonucu kuyudan elde edilen su miktarı 40 saniyede 1 litre olarak ölçüldü. Bu ölçüm, köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlamada dikkate alınacak ve elde edilen veri altyapı çalışmalarında kullanılacak.

BİNGÖL’DE BİR KÖYÜN İÇME SUYU İHTİYACI İÇİN 180 METRE DERİNLİĞİNDE SONDAJ YAPILDI