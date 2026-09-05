Boyraz: tso kaynakları esnaf için kullanılmalı, değişim zamanı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Yakınca Galericiler Sitesi esnaflarıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda kentteki ticaret ve sanayi çevrelerinin güncel sorunları ile yaklaşan MTSO seçim süreci ele alındı. Boyraz, oda çalışmalarının önceliğinin esnaf, tacir, tüccar ve sanayicilerin sorunlarına çözüm üretmek olması gerektiğini yineledi.

Galericilerin gündemi ve sahada çözüm vurgu:

Boyraz, mevcut yönetimin son üç yıldır beklentileri karşılamadığını savunarak, Malatya’da çok sayıda esnafın temel sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Özellikle konteyner süreci ve Aşağı Sanayi alanındaki yıkımın yarattığı sıkıntılara dikkat çekti. Toplantıda dile getirilen sorunlar arasında kira baskısı, işyeri edinme güçlüğü ve sanayi bölgesindeki belirsizlikler ön plana çıktı.

Boyraz, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Malatya’da konteyner süreci nedeniyle sıkıntı yaşayan esnaf var. Aşağı Sanayi yıkılmış, sanayi esnafı çaresiz kalmış. Biz sahadayız. Esnafımız, tacirimiz, tüccarımız ve sanayicimiz için sahadayız ve her zaman sahada olacağız".

Proje önerileri ve TSO'nun rolü:

Başkan adayı, TSO’nun sosyal sorumluluk projelerinin ötesinde doğrudan ekonomik çözümler üreten projeler geliştirmesi gerektiğini belirtti. Esnafın taziye evi gibi çalışmalara yönelik eleştirilerini de aktararak, hayır işlerinin önemine saygı duyduklarını ancak TSO’nun kaynaklarını esnafın ekonomik sorunlarına odaklayacak yapısal projelere yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

Boyraz, bu kapsamda bir kooperatif modeliyle ticarethane niteliğinde dükkanlar yapılmasının, mülk edinme zorluğu ve yüksek kiralarla mücadelede etkili olacağını savundu. TSO’nun kaynak gücünü esnaf lehine kullanarak kalıcı çözümler üretmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Seçim süreci ve değişim çağrısı:

Seçim sürecine dair de değerlendirmelerde bulunan Boyraz, listeler üzerinden yaşanan tartışmalara değindi. "Her gün değişen listeler, her gün oynanan oyunlar, masa başı ve makam gücü üzerinden yapılmaya çalışılan hamlelere cevabı bu seçmen sandıkta verecektir" sözleriyle üyelerin iradesine vurgu yaptı.

Yakınca Galericiler Sitesi Dernek Başkanı Arif Ede de Boyraz’a başarı dileyerek, başkanlık görevinde dönem sınırının önemine dikkat çekti ve "göreve geldiği takdirde bu koltukta en fazla 2 dönem kalması" yönünde beklentilerini dile getirdi. Program, galerici esnafının sorunlarının ve MTSO seçim sürecinin değerlendirildiği görüş alışverişiyle sona erdi.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI MAHMUT BOYRAZ, YAKINCA GALERİCİLER SİTESİ ESNAFLARININ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA GALERİCİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ.