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Meslektaşlarının omuzlarında uğurlandı: şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna veda etti

Esenyurt'ta denetim sırasında silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan, emniyetteki törenin ardından omuzlarda uğurlandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:25

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Meslektaşlarının omuzlarında uğurlandı: şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna veda etti

Tören düzenlendi

Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Tören, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasında gerçekleştirildi.

Denetimin bağlamı

Olay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik yürüttüğü denetim sırasında meydana geldi. İfadelerde, uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan şahıs tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Uğurlama ve omuzlarda taşınma

Törenin ardından şehit polis memurunun tabutu, mesai arkadaşları tarafından salavatlar eşliğinde omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Uğurlama anında meslektaşların birlik görüntüsü ve taziyeler ön plana çıktı.

Şehit Mehmet Ali Topatan'ın uğurlanma süreci, emniyet birimleri tarafından düzenlenen törenle sonlandırıldı ve tabut, tören alanından cenaze aracıyla nakledildi.

ESENYURT&#039;TA TRAFİK DENETİMİ SIRASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYARAK ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU MEHMET...

ESENYURT'TA TRAFİK DENETİMİ SIRASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYARAK ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU MEHMET ALİ TOPATAN'IN TABUTU MESLEKTAŞLARININ OMZUNDA SALAVATLAR EŞLİĞİNDE TAŞINDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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Esenyurt'ta şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna uğurlandı

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