Esenyurt'ta şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'ta denetim sırasında gerçekleşen saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik denetimi sırasında meydana gelen olayda, uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan bir şahıs tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan şehit oldu.

Olayın seyri ve soruşturma:

Denetim sırasında uygulama üzerinden çağrılan şüphelinin müdahale eden ekiplere silahla saldırdığı, olayın ardından güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı bildirildi. Saldırının uygulama bağlantılı gerçekleşmesi, korsan taşımacılığın denetiminin önemini bir kez daha gösterdi.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Şehit Mehmet Ali Topatan için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Şahin ile şehidin yakınları katıldı.

Defin işlemi:

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, törenin tamamlanmasının ardından Edirnekapı Şehitliğine götürülerek toprağa verildi.

ESENYURT’TA TRAFİK DENETİMİ SIRASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYARAK ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.