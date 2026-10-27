Dolar 49,7844 +0,02%
Euro 55,5440 -0,20%
Bist 11.151,62 0,00%
Altın Gram 6.421,14 -0,66%
EUR/USD 1,1142 -0,33%
Brent Petrol 111,00 +0,23%
--°

Bozdoğan güneş enerjisiyle belediye bütçesine nefes aldıracak

Bozdoğan'da Dünya Bankası destekli 1,5 milyon dolarlık GES projesi yüzde 75 seviyesine ulaştı; 2,7 MWp kapasiteyle yılsonunda devreye alınması planlanıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bozdoğan güneş enerjisiyle belediye bütçesine nefes aldıracak

Bozdoğan güneş enerjisiyle belediye bütçesine nefes aldıracak

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Dünya Bankası desteğiyle yürütülen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde çalışmaların yüzde 75i tamamlandı. Yaklaşık 1,5 milyon dolar tutarındaki yatırımın yılsonuna doğru devreye alınması hedefleniyor.

projenin kapsamı ve ilerleme:

Bozdoğan Belediyesi tarafından İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Sürdürülebilir Şehirler Ek-2 Projesi kapsamında yürütülüyor. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel başkanlığında İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileri, danışman firma ve yüklenici firma temsilcilerinin katıldığı değerlendirme toplantısının ardından teknik heyet yatırım sahasında incelemelerde bulundu.

Santralin kurulumunun yapıldığı alan yaklaşık 40 bin metrekare olup, çalışmaların tamamlanmasıyla tesisin 2,7 MWp kurulu güç kapasitesine ulaşması bekleniyor. Projede fiziki ilerleme oranı şu an için yüzde 75 olarak kaydedildi.

beklenen tasarruf ve gelir:

Bozdoğan Belediyesi, santralin devreye girmesiyle elektrik maliyetlerinde azalma ve belediye bütçesine ek gelir sağlanmasını hedefliyor. Başkan Özel proje hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bu yatırım tamamlandığında belediyemizin tüm elektrik giderlerini karşılayacak, bununla birlikte belediyemize ek gelir sağlayacak önemli bir projeyi Bozdoğan’ımıza kazandırmış olacağız. Bozdoğan’ımızın kaynaklarını verimli kullanmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve geleceğe daha güçlü bir belediye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güneşin enerjisini ilçemizin geleceğine dönüştürüyoruz. Bozdoğan’ımız için üretmeye, tasarruf etmeye ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz."

Projenin yılsonuna doğru tamamlanıp işletmeye alınması planlanıyor; tamamlandığında GES'in belediyenin enerji ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlaması ve yerel yönetim bütçesinde tasarruf yaratması amaçlanıyor.

BOZDOĞAN’DA GES PROJESİ YÜZDE 75 SEVİYESİNE ULAŞTI

BOZDOĞAN’DA GES PROJESİ YÜZDE 75 SEVİYESİNE ULAŞTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okandan'dan ortaklık iddialarına net yanıt
images

Köyler arasına yeni nefes: Kuşlarbaşı ile Erikli yolu hizmete açıldı
images

Haraparası’nda yeniden ticaret hayatı için iş yerleri inşa ediliyor
images

İklim iletişimi: gelecek nesillere umutlu ve sürdürülebilir bir dil çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da medikal sanayi sitesi için üreticiler ortak alana yöneliyor

Okandan'dan ortaklık iddialarına net yanıt

Akdeniz belediyesi ilçede yol konforunu 65 mahallede yükseltiyor

Sinop'ta öğrenci kortejleri cumhuriyet geçidi için prova yaptı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Pamukkale Üniversitesi'nde kampüs içi çalışma programı başlıyor