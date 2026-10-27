Bozdoğan güneş enerjisiyle belediye bütçesine nefes aldıracak

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Dünya Bankası desteğiyle yürütülen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde çalışmaların yüzde 75i tamamlandı. Yaklaşık 1,5 milyon dolar tutarındaki yatırımın yılsonuna doğru devreye alınması hedefleniyor.

projenin kapsamı ve ilerleme:

Bozdoğan Belediyesi tarafından İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Sürdürülebilir Şehirler Ek-2 Projesi kapsamında yürütülüyor. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel başkanlığında İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileri, danışman firma ve yüklenici firma temsilcilerinin katıldığı değerlendirme toplantısının ardından teknik heyet yatırım sahasında incelemelerde bulundu.

Santralin kurulumunun yapıldığı alan yaklaşık 40 bin metrekare olup, çalışmaların tamamlanmasıyla tesisin 2,7 MWp kurulu güç kapasitesine ulaşması bekleniyor. Projede fiziki ilerleme oranı şu an için yüzde 75 olarak kaydedildi.

beklenen tasarruf ve gelir:

Bozdoğan Belediyesi, santralin devreye girmesiyle elektrik maliyetlerinde azalma ve belediye bütçesine ek gelir sağlanmasını hedefliyor. Başkan Özel proje hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bu yatırım tamamlandığında belediyemizin tüm elektrik giderlerini karşılayacak, bununla birlikte belediyemize ek gelir sağlayacak önemli bir projeyi Bozdoğan’ımıza kazandırmış olacağız. Bozdoğan’ımızın kaynaklarını verimli kullanmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve geleceğe daha güçlü bir belediye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güneşin enerjisini ilçemizin geleceğine dönüştürüyoruz. Bozdoğan’ımız için üretmeye, tasarruf etmeye ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz."

Projenin yılsonuna doğru tamamlanıp işletmeye alınması planlanıyor; tamamlandığında GES'in belediyenin enerji ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlaması ve yerel yönetim bütçesinde tasarruf yaratması amaçlanıyor.

BOZDOĞAN’DA GES PROJESİ YÜZDE 75 SEVİYESİNE ULAŞTI