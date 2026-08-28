Bozdoğan'da okullar yeni döneme güvenli ve nitelikli ortamlar hazırlıyor

Hazırlık ve inceleme çalışmaları:

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen yenileme ve hazırlık çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, ilçedeki eğitim kurumlarının yeni döneme daha donanımlı ve düzenli şekilde girmesini amaçlıyor.

Hedefler ve uygulama alanları:

Çalışmalar kapsamında sınıflarda, ortak kullanım alanlarında ve okul bahçelerinde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin odağında, güvenli, huzurlu ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmak yer alıyor. Uygulamalar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin köklerden geleceğe uzanan, çevreye ve insana duyarlı eğitim anlayışı doğrultusunda yürütülüyor.

Katılımcılar ve değerlendirme:

İncelemelere Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri öncülüğünde, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürleri, okul idarecileri ve eğitim çalışanları katıldı. Yerinde yapılan değerlendirmelerde okulların yeni döneme hazırlanma süreçleri gözden geçirildi ve eksiklere yönelik tedbirlerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının okul binalarını öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri sıcak eğitim yuvalarına dönüştürmeyi hedeflediğini vurguladı ve hazırlıkların açılışa kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARDA YÜRÜTÜLEN YENİLEME VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.