Bozgeyik'ten yeniden açılan Suriye Başkonsolosluğu'na ziyaret: diplomasi ve dayanışma vurgusu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'te yeniden faaliyete geçen Suriye Gaziantep Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek Başkonsolos Ali Mustafa ile makamında bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve ortak çalışma imkanları detaylı şekilde ele alındı.

Ziyaretin içeriği:

Bozgeyik, ziyaretinde Başkonsolosluğu'nun yeniden hizmete başlamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Toplantıda, diplomasi kanalları aracılığıyla ticari, kültürel ve insani iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Ziyaret, bölgedeki güven ve istikrar ortamının güçlendirilmesine katkı sunma hedefiyle gerçekleştirildi.

Bölgesel diplomasi ve ticaretin önemi:

Milletvekili Bozgeyik'in sahadaki aktif çalışmaları ve vizyoner diplomasisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların merkezinde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Şam'daki uluslararası fuara katılarak ticari ve dostane ilişkilerin gelişimine katkı sağlayan Bozgeyik, bu temasların sınır ötesi ticaretin canlanmasına katkı sunmasını amaçladığını ifade etti.

Görüşme sonrası Bozgeyik, "Türkiye ve Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağların; karşılıklı dayanışma, ortak anlayış ve güçlü iş birliğiyle daha da pekişmesini temenni ediyoruz. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın güçlenmesi adına birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi. Ziyaret, Bozgeyik'in sık sık gerçekleştirdiği Suriye seyahatleri ve bölge ticaretine kattığı ivme bağlamında iki ülke ilişkilerinin sağlam temellere oturduğunu gösterdi.

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ BÜNYAMİN BOZGEYİK, SURİYE GAZİANTEP BAŞKONSOLOSU ALİ MUSTAFA BEY İLE BİR ARAYA GELDİ.