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Bozkır'da hizmete odaklı istişare toplantısı

Konya'nın Bozkır ilçesinde kaymakam, belediye başkanı, idare şube başkanları ve muhtarların katılımıyla vatandaş hizmetleri ve ihtiyaçları değerlendirildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Bozkır'da hizmete odaklı istişare toplantısı

Bozkır'da istişare toplantısı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, ilçe idare şube başkanları ve muhtarların katılımıyla bir istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve ilçenin genel durumu ile kamu hizmetlerinin yürütülüşü gündeme alındı.

toplantıda ele alınan konular:

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemler, vatandaşlara sunulan hizmetlerin mevcut durumu ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Mahallelerin ihtiyaç ve talepleri tek tek görüşülerek çözüm odaklı istişareler sürdürüldü.

katılımcılar ve değerlendirme yaklaşımı:

Toplantıya Bozkır Kaymakamı Enes Özkan, İlçe Belediye Başkanı Nazif Karabulut, ilçe idare şube başkanları ve muhtarlar katıldı. Katılımcılar, hizmetlerin etkin ve koordineli yürütülmesi ile yerel ihtiyaçların önceliklendirilmesi konusunda ortak bir yol haritası oluşturma yönünde görüş birliğine vardı.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE, İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI VE MUHTARLARIN KATILIMIYLA İSTİŞARE VE...

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE, İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI VE MUHTARLARIN KATILIMIYLA İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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