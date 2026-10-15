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Bozkırın gecesinde yalnız uluyan kurdun görüntüsü Kırıkkale fotokapanında

Kırıkkale'de yerleştirilen fotokapan, doğal ortamında uzun süre uluyan bir kurdun ve sürü hâlindeki dolaşışın nadir görüntülerini kaydetti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bozkırın gecesinde yalnız uluyan kurdun görüntüsü Kırıkkale fotokapanında

Fotokapan doğanın nadir anını yakaladı

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatının doğal ortamındaki hareketlerini izlemek amacıyla bölgedeki farklı noktalara fotokapanlar yerleştirdi. Bu kameralar arasında yer alan bir cihaz, doğada nadiren kayıt altına alınan anlardan birini görüntüledi: bir kurdun uzun süre uluması.

Görüntülerde ne görüldü:

Kayıtlarda, doğal yaşam alanında bulunan kurtun yalnız başına ve uzunca süre uluduğu anlar net biçimde görülüyor. Diğer karelerde ise kurtların sürü hâlinde doğal dolaştığı ve günlük hareketlerini sürdürdüğü anlar yer alıyor.

Neden önemli:

Fotokapan kayıtları, hayvanların insan etkisinden uzak, doğal davranışlarını belgeleyerek türlerin takibi ve koruma çalışmaları için önemli veri sağlıyor. Kırıkkale'de elde edilen bu görüntüler de bölgedeki yaban hayatının izlenmesi açısından değer taşıyor.

KIRIKKALE&#039;DE YABAN HAYATINI İZLEMEK AMACIYLA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN, BİR KURDUN ULUDUĞU...

KIRIKKALE'DE YABAN HAYATINI İZLEMEK AMACIYLA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN, BİR KURDUN ULUDUĞU ANLARI KAYDETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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