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Şanlıurfa'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma Birecik, Haliliye ve Suruç'ta düzenlediği operasyonda esrar, kenevir ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi; 5 gözaltı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birecik, Haliliye ve Suruç ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve ekip çalışması:

Operasyonlarda toplam 110 gram esrar, 60 gram kenevir tohumu ve 72 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca olay yerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet şarjör ve 12 adet mermi bulundu. Operasyonlar, il jandarma komutanlığının narkotik birimleri tarafından planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildi.

gözaltılar ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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