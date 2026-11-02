Bozüyük-Kütahya karayolunda park halindeki araca arkadan çarpma: 2 yaralı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Bilecik'in Akpınar mevkiinde, Bozüyük-Kütahya karayolu Kütahya istikametinde meydana gelen kazada, 06 CBF 73 plakalı otomobilin sürücüsü Halil B. tarafından dörtlü ikaz lambaları açık şekilde emniyet şeridinde park edilen araca, aynı yönde seyreden 34 KGM 914 plakalı otomobili kullanan Ahmet Mete T.'nin sol arka tarafından çarpması sonucu çarpışma gerçekleşti.

yaralılar ve müdahale:

Kazada, park halindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Ecem Naz Ş. ve Emine B. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

BİLECİK’TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI