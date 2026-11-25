yakalama ve operasyon:
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan aranan M.E. tespit edilerek gözaltına alındı.
adli işlem ve teslim:
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
BİLECİK’TE CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
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