Bozüyük’te emekli din görevlilerine vefa kahvaltısı

Bozüyük İlçe Müftülüğü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında emekli din görevlilerine yönelik anlamlı bir kahvaltı programı düzenledi. Etkinlik, ilçede uzun yıllar din hizmetine katkı sunan emekli personeli bir araya getirdi.

Deneyim ve hatıraların paylaşıldığı buluşma:

Programa katılanlar, geçmişten günümüze din hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili anılarını ve mesleki tecrübelerini paylaştı. Sohbetlerde, emekli din görevlilerinin tecrübelerinin genç meslektaşlar için bir rehber niteliğinde olduğu ve bu birikimin kurumsal hafızanın korunmasında önem taşıdığı vurgulandı.

Müftü arpacı'nın teşekkür ve anma mesajı:

Programı yöneten Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı, emek verenlere teşekkür ederek, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle siz değerli büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün yürüttüğümüz din hizmetlerinde sizlerin gayreti, emeği ve tecrübeleri önemli bir yere sahiptir. Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm hocalarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan emekli din görevlilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz." dedi.

Kahvaltı programı, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sonlandı. Bozüyük İlçe Müftülüğü, bu tür buluşmalarla emekli din görevlilerinin hatırlanmasının ve onların tecrübelerinden istifade edilmesinin önemine dikkat çekti.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI