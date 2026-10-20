Bozüyük’te kıraathanelerde sahte para ve dolandırıcılık bilinci artırılıyor

Bozüyük'te güvenlik bilinci güçlendiriliyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik saha çalışması gerçekleştirildi. Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla doğrudan iletişim kurdu.

uyarıların odağı: sahte para ve dolandırıcılık:

Polis ekipleri ziyaretlerde önceliği sahte para ve dolandırıcılık olaylarına verdi. Vatandaşlara sahte para kullanımı konusunda uyarılarda bulunularak, karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi aktarıldı.

evden hırsızlık ve genel güvenlik önerileri:

Çalışma kapsamında ayrıca evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek basit önlemler ve genel güvenlik tedbirleri de anlatıldı. Ekipler, gündelik hayatta uygulanabilecek pratik uyarılara yer vererek toplumsal farkındalığı artırmayı hedefledi.

Polisler, bilgilendirmenin kalıcılığını sağlamak amacıyla vatandaşlara broşürler dağıttı ve sahte para ile dolandırıcılık vakalarında daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

BİLECİK’TE SAHTE PARA UYARISI