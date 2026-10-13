Bozüyük'te polisle dijital güvenlik ve akran zorbalığı eğitimi

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Sınav Koleji'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Çocuk Büro Amirliği ve Trafik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü programda, 120 öğrenci bilgilendirildi.

Eğitimin içeriği:

Program kapsamında öğrencilere güvenli internet kullanımı kuralları, sosyal medya davranışları ve çevrimiçi risklerle baş etme yöntemleri anlatıldı. Ayrıca akran zorbalığı konusuna dikkat çekildi; zorbalığın tanımı, etkileri ve nasıl yardım isteneceği örneklerle açıklandı. Polislik mesleği ve genel güvenlik önlemleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Amaç ve uygulama:

Eğitimin temel amacı, çocukların dijital dünyada ve okul ortamında daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak ve zorbalığa karşı farkındalık oluşturmaktı. Hafta içi gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin soruları yanıtlandı ve doğru davranış biçimleri üzerinde duruldu.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının süreceği ve benzer programların farklı okullarda da uygulanacağı bilgisini paylaştı. Etkinlik, hem önleyici yaklaşımı hem de öğrenci merkezli anlatımıyla dikkat çekti.

BİLECİK’TE 120 ÖĞRENCİYE GÜVENLİ İNTERNET VE AKRAN ZORBALIĞI EĞİTİMİ